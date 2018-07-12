toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ХОРВАТІЯ - АНГЛІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Віда попросив вибачення в ефірі російського каналу за "Слава Україні"

11:30 4076 Читать на русском
ЧС-2018: Віда попросив вибачення в ефірі російського каналу за "Слава Україні"
Домагой Віда / Getty Images

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда після півфінального матчу з Англією (2:1) вибачився в ефірі російського каналу за відео, в якому він вигукнув "Слава Україні!"

Після матчу Хорватія – Англія (2:1) захисник "картатих" Домагой Віда в ефірі каналу Росія 24 публічно вибачився за відео з Огнєном Вукоєвічем, де захисник вигукнув "Слава Україні!"

Фанати збірної Хорватії скандували "Слава Україні!" під час матчу проти Англії

"Мене не збентежило, що вболівальники свистіли. Хочу ще раз вибачитись перед росіянами, я зробив помилку. Це життя, і треба вчитись на помилках", – сказав Віда.

Нагадаємо, ФІФА зробило попередження Домагою за подібні висловлювання, а Вукоєвіч був звільнений зі збірної Хорватії. Також українці після цього скандалу обвалили рейтинг організації у Фейсбук.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Росія Росія ЧС 2018 Хорватія - Англія Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Домагой Віда Домагой Віда Відеоновини Хорватія Хорватія Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лангле став гравцем Барселони
    Іспанія — 16:212762 Лангле став гравцем Барселони
25
хв
Партизані
18:30
Марібор
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук