ЧС-2018: Віда попросив вибачення в ефірі російського каналу за "Слава Україні"

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда після півфінального матчу з Англією (2:1) вибачився в ефірі російського каналу за відео, в якому він вигукнув "Слава Україні!"

Після матчу Хорватія – Англія (2:1) захисник "картатих" Домагой Віда в ефірі каналу Росія 24 публічно вибачився за відео з Огнєном Вукоєвічем, де захисник вигукнув "Слава Україні!"

Фанати збірної Хорватії скандували "Слава Україні!" під час матчу проти Англії

"Мене не збентежило, що вболівальники свистіли. Хочу ще раз вибачитись перед росіянами, я зробив помилку. Це життя, і треба вчитись на помилках", – сказав Віда.

Нагадаємо, ФІФА зробило попередження Домагою за подібні висловлювання, а Вукоєвіч був звільнений зі збірної Хорватії. Також українці після цього скандалу обвалили рейтинг організації у Фейсбук.