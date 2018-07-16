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ЧМ-2018: в Москве у бразильского болельщика украли 5 билетов на финал турнира

15:03 5 Читати українською
ЧМ-2018: в Москве у бразильского болельщика украли 5 билетов на финал турнира
Болельщики сборной Бразилии

Болельщик из Бразилии стал жертвой грабителей накануне финала чемпионата мира-2018.

Пять билетов на финальный матч чемпионата мира Франция – Хорватия украли у бразильского болельщика в московском метро, ​​сообщает "Интерфакс".

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"Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление о краже от гражданина Бразилии, который прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу. Пострадавший заявил, что неизвестные похитили у него пять билетов на финальный матч чемпионата мира на станции метро "Лубянка", – говорится в сообщении московской полиции.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 футбольные фанаты
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