ЧМ-2018: в Москве у бразильского болельщика украли 5 билетов на финал турнира

Болельщик из Бразилии стал жертвой грабителей накануне финала чемпионата мира-2018.

Пять билетов на финальный матч чемпионата мира Франция – Хорватия украли у бразильского болельщика в московском метро, ​​сообщает "Интерфакс".

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"Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление о краже от гражданина Бразилии, который прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу. Пострадавший заявил, что неизвестные похитили у него пять билетов на финальный матч чемпионата мира на станции метро "Лубянка", – говорится в сообщении московской полиции.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.