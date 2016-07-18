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ЧС-2018: в Москві у бразильського вболівальника вкрали 5 квитків на фінал турніру

15:02 90 Читать на русском
ЧС-2018: в Москві у бразильського вболівальника вкрали 5 квитків на фінал турніру
Вболівальники збірної Бразилії

Вболівальник з Бразилії став жертвою грабіжників напередодні фіналу чемпіонату світу-2018.

П'ять квитків на фінальний матч чемпіонату світу вкрали у бразильського вболівальника у московському метро, інформує "Інтерфакс".

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"Увечері в неділю в поліцію надійшла заява про крадіжку від громадянина Бразилії, який прибув до Москви на чемпіонат світу з футболу. Потерпілий заявив, що невідомі викрали у нього п'ять квитків на фінальний матч чемпіонату світу на станції метро "Луб'янка", – йдеться у повідомленні московської поліції.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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футбольні фанати ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія
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