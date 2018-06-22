ЧМ-2018: в Москве местные выбросили из окна фаната сборной Нигерии

В Москве произошел еще один странный инцидент. Местные жители выбросили из окна дома фаната сборной Нигерии Толуопе Акинди, который приехал на чемпионат мира 2018 года.

26-летний нигерийский болельщик в субботу, 16 июня, выпив лишнего, решил залезть на козырёк многоквартирного дома. Далее парень начал петь, танцевать и вести себя слишком громко, сообщает Чемпионат со ссылкой на Telegram канал Mash.

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Жители попытались утихомирить веселого фаната, но тот не понимал русского языка. Тогда один из жителей не выдержал и якобы сбросил туриста со второго этажа. Фанат получил многочисленные травмы.

Правоохранительные органы заявили, что, скорее всего, СМИ придумали эту историю, а нигериец выпал со второго этажа сам.

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