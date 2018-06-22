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ЧМ-2018: таксист в центре Москвы въехал в толпу фанатов сборной Мексики

16 июня 20:46 347 Читати українською
ЧМ-2018: таксист в центре Москвы въехал в толпу фанатов сборной Мексики
Мексиканские фанаты / EPA

Водитель такси въехал в группу мексиканских болельщиков в центре российской столицы и попытался скрыться с места происшествия.

Из-за инцидента в центре Москвы пострадали 8 фанатов сборной Мексики, сообщает Telegram канал Mash.

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Помощь им оказывают медики. Таксист, по словам очевидцев происшествия, после содеянного пытался сбежать, но его задержали свидетели и другие болельщики. Сейчас с ним якобы работает полиция. Другие детали происшествия пока остаются неизвестными.

В оргкомитете ЧМ-2018 уже заявили, что подобный инцидент мог случиться в любой стране мира и никоим образом не связан с уровнем безопасности во время проведения Мундиаля в России.

Отметим, что сборная Мексики свой стартовый матч проведет завтра, 17 июня. Поединок против немцев состоится на стадионе Лужники в Москве в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ-2018 1 тур

Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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ЧМ 2018 футбольные фанаты Чемпионат мира-2018 Мексика Мексика Германия - Мексика
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