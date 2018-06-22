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ЧС-2018: у Москві місцеві викинули з вікна фаната збірної Нігерії

18 червня 15:55 1564 Читать на русском
ЧС-2018: у Москві місцеві викинули з вікна фаната збірної Нігерії
ЧС-2018: у Москві місцеві викинули з вікна фаната збірної Нігерії

У Москві трапився ще один дивний інцидент. Місцеві жителі викинули з вікна будинку фаната збірної Нігерії Толуопе Акінді, який приїхав на чемпіонат світу 2018 року.

26-річний нігерійський вболівальник у суботу, 16 червня, випивши зайвого, вирішив залізти на дашок багатоквартирного будинку. Далі хлопець почав співати, танцювати і вести себе надто гучно, повідомляє Чемпионат з посиланням на Telegram-канал Mash.

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Мешканці спробували втихомирити веселого фаната, але той не розумів російської мови. Тоді один з мешканців не витримав і нібито скинув туриста з другого поверху. Фанат отримав численні травми.

Правоохоронні органи заявили, що, найімовірніше, ЗМІ вигадали цю історію, а нігерієць випав з другого поверху сам.

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Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Нігерія Нігерія
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