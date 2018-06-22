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ЧМ-2018: украинский фанат получил наказание за появление на поле во время матча-открытия

20 июня 12:32 249 Читати українською
ЧМ-2018: украинский фанат получил наказание за появление на поле во время матча-открытия
Лужники во время матча-открытия ЧМ-2018

Суд Москвы наказал штрафом украинского болельщика, который нарушил правила поведения во время матча-открытия чемпионата мира 2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7000 рублей", – цитирует пресс-секретаря суда Интерфакс.

ЧМ-2018: на церемонии открытия присутствовал фанат с флагом Украины

Болельщик признал свою вину. Теперь ему запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение 6-и месяцев. Интересно, что это пока единственное административное дело с фанатами на ЧМ-2018.

Напомним, ранее была информация, что билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели около 6000 украинцев.

К слову, Россия в матче-открытии ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Россия Россия Россия - Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия Украина Украина
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