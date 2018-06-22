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ЧС-2018: український фанат отримав покарання за появу на полі під час матчу-відкриття

20 червня 12:25 1365 Читать на русском
ЧС-2018: український фанат отримав покарання за появу на полі під час матчу-відкриття
Лужники під час матчу-відкриття ЧС-2018

Суд Москви покарав штрафом українського вболівальника, який порушив правила поведінки під час матчу-відкриття чемпіонату світу 2018 між збірними Росії та Саудівської Аравії.

"Громадянин України Кравченко С.В. визнаний винним в адміністративному правопорушенні. Йому призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 7 тисяч рублів", – цитує прес-секретаря суду Интерфакс.

ЧС-2018: на церемонії відкриття був присутній фанат з прапором України

Вболівальник визнав свою провину. Тепер йому заборонено відвідувати офіційні спортивні заходи впродовж 6-и місяців. Цікаво, що це поки що єдина адміністративна справа щодо фанатів на ЧС-2018.

Нагадаємо, раніше була інформація, що квитки на матчі ЧМ-2018 придбали близько 6 тисяч українців.

До слова, Росія у матчі-відкритті ЧС-2018 розгромила Саудівську Аравію з рахунком 5:0.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Саудівська Аравія Саудівська Аравія Україна Україна
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