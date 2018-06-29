ЧМ-2018: Тиагу Силва опроверг свои слова о ссоре с Неймаром

Ветеран сборной Бразилии Тиагу Силва заверил, что его слова об оскорблениях со стороны форварда "селесао" Неймара следует понимать как шутку.

"Некоторые люди любят говорить слишком много, но у меня никогда не было проблем с Неймаром. Это была моя шутка, а люди начали рассказывать разные гадости.

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Мы провели отличный матч против Сербии и заслужили выход в плей-офф. Во втором тайме нам пришлось потерпеть, но мы знали, что пропускать не имеем права", – цитирует Тиагу Силву Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Неймар в матче с Коста-Рикой оскорбил капитана сборной. Им тогда был именно Тиагу Силва. Опытный защитник заявил, что поведение нападающего его огорчило.

Напомним, что Тиагу Силва и Неймар не только играют вместе в национальной команде, но и выступают вдвоем за французский Пари Сен-Жермен.

Сборная Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира-2018 встретится с мексиканцами. Матч состоится 2 июля в Самаре.