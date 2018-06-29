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ЧС-2018: Тьягу Сілва спростував свої слова про сварку з Неймаром

10:32 251 Читать на русском
ЧС-2018: Тьягу Сілва спростував свої слова про сварку з Неймаром
Тьягу Сілва та Неймар / EPA

Ветеран збірної Бразилії Тьягу Сілва запевнив, що його слова про образи з боку форварда "селесао" Неймара слід розуміти як жарт.

"Дехто полюбляє говорити занадто багато, але в мене ніколи не було проблем із Неймаром. Це був мій жарт, а люди почали розповідати різну гидоту.

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Ми провели чудовий матч проти Сербії і заслужили на вихід до плей-офф. У другому таймі нам довелося потерпіти, але ми знали, що пропускати не маємо права", – цитує Тьягу Сілву Le Parisien.

Раніше повідомлялося, що Неймар у матчі з Коста-Рікою образив капітана збірної. Ним тоді був саме Тьягу Сілва. Досвідчений оборонець заявив, що поведінка нападника його засмутила.

Нагадаємо, що Тьягу Сілва та Неймар не тільки грають разом у національній команді, а й виступають удвох за французький Парі Сен-Жермен.

Збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зустрінеться із мексиканцями. Матч відбудеться 2 липня в Самарі.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
до матчу
3
дн
:
3
год
:
44
хв
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Неймар Неймар Бразилія Бразилія Бразилія - Мексика Тьягу Сілва Тьягу Сілва
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