ЧС-2018: Тьягу Сілва спростував свої слова про сварку з Неймаром

Ветеран збірної Бразилії Тьягу Сілва запевнив, що його слова про образи з боку форварда "селесао" Неймара слід розуміти як жарт.

"Дехто полюбляє говорити занадто багато, але в мене ніколи не було проблем із Неймаром. Це був мій жарт, а люди почали розповідати різну гидоту.

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Ми провели чудовий матч проти Сербії і заслужили на вихід до плей-офф. У другому таймі нам довелося потерпіти, але ми знали, що пропускати не маємо права", – цитує Тьягу Сілву Le Parisien.

Раніше повідомлялося, що Неймар у матчі з Коста-Рікою образив капітана збірної. Ним тоді був саме Тьягу Сілва. Досвідчений оборонець заявив, що поведінка нападника його засмутила.

Нагадаємо, що Тьягу Сілва та Неймар не тільки грають разом у національній команді, а й виступають удвох за французький Парі Сен-Жермен.

Збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зустрінеться із мексиканцями. Матч відбудеться 2 липня в Самарі.