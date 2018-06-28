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ЧМ-2018 стал рекордным по количеству автоголов

15:45 35 Читати українською
ЧМ-2018 стал рекордным по количеству автоголов
Автогол Эдсона Альвареса в матче против Швеции / соцсети

На чемпионате мира-2018 было забито рекордное количество автоголов.

На чемпионате мира-2018 уже забито 8 автоголов, что является рекордным показателем в истории турнира.

В последнее антигероем стал голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер, от которого мяч залетел в сетку на 90+3 в поединке против Коста-Рики (2:2).

Швейцария – Коста-Рика – 2:2 – видео голов и обзор матча

Сегодня, 28 июня, состоятся последние матчи группового этапа.

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