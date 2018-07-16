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ЧМ-2018: Сборная Хорватии прибыла в Загреб

20:12 106 Читати українською
ЧМ-2018: Сборная Хорватии прибыла в Загреб
ЧМ-2018: Сборная Хорватии прибыла в Загреб

Сборная Хорватии, которая на чемпионате мира-2018 завоевала второе место, вернулась домой.

Серебряный призер чемпионата мира-2018 сборная Хорватии прибыла в Загреб, сообщает Twitter команды.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"

Поклонники сборной устроили своим любимцам грандиозный прием.

Напомним, в финале ЧМ-2018 Хорватия уступила Франции со счетом 2:4.

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Хорватия Хорватия ЧМ 2018
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