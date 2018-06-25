ЧМ-2018: Пуйоля не пустили в эфир иранского телеканала из-за длинных волос

Бывший защитник Барселоны Карлес Пуйоль не смог попасть в эфир иранского телеканала из-за своей прически.

Экс-игрок Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль не смог выступить на иранском телеканале IRTV 3 в качестве эксперта из-за длинных волос, сообщает BBC.

По данным издания, появление Пуйоля в эфире телеканала было анонсировано, но не состоялась. Сначала сообщалось, что причиной отсутствия бывшего футболиста стало то, что Пуйоль запросил слишком большой гонорар.

Сам Пуйоль чуть позже объяснил, что его не пустили в эфир из-за слишком длинных волос. Отмечается, что на иранском телевидении нет официальной политики относительно причесок гостей и ведущих, но государственные телеканалы строго следят за этим и избегают того, что может оскорбить чувства консервативной части населения.

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