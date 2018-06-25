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ЧС-2018: Пуйоля не пустили в ефір іранського телеканалу через довге волосся

24 червня 14:52 328 Читать на русском
ЧС-2018: Пуйоля не пустили в ефір іранського телеканалу через довге волосся
Карлес Пуйоль / Фото: соціальні мережі

Колишній захисник Барселони Карлес Пуйоль не зміг потрапити в ефір іранського телеканалу через свою зачіску.

Екс-гравець Барселони і збірної Іспанії Карлес Пуйоль не зміг виступити на іранському телеканалі IRTV 3 в якості експерта через довге волосся, повідомляє BBC.

За даними видання, поява Пуйоля в ефірі телеканалу було анонсована, але не відбулася. Спочатку повідомлялося, що причиною відсутності колишнього футболіста стало те, що Пуйоль запросив занадто великий гонорар.

Сам Пуйоль трохи пізніше пояснив, що його не пустили в ефір через занадто довге волосся. Відзначається, що на іранському телебаченні немає офіційної політики щодо зачісок гостей і ведучих, але державні телеканали суворо стежать за цим і уникають того, що може образити почуття консервативної частини населення.

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ЧС 2018 Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
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