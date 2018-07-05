ЧМ-2018: Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в 1/4 финала

Принц Уильям выразил гордость и поддержку сборной Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Швеции.

"Никогда не был столь гордым за сборную Англии – победа в серии пенальти! Вы честно заслужили свое место в четвертьфинале чемпионата мира и вы должны знать, что вся страна будет с вами в субботу! Вперед, Англия!", – написал Уильям в Твиттере Кенсингтонского замка, своей резиденции.

Швеция – Англия: матч будет судить Бьорн Кюйперс

Напомним, сборная Англии победила Колумбию в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. В субботу, 7 июля, на подопечных Гарета Саутгейта ждет матч 1/4 финала против Швеции.