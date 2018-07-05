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ЧМ-2018: Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в 1/4 финала

10:02 6 Читати українською
ЧМ-2018: Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в 1/4 финала
Принц Уильям / Getty Images

Принц Уильям выразил гордость и поддержку сборной Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Швеции.

"Никогда не был столь гордым за сборную Англии – победа в серии пенальти! Вы честно заслужили свое место в четвертьфинале чемпионата мира и вы должны знать, что вся страна будет с вами в субботу! Вперед, Англия!", – написал Уильям в Твиттере Кенсингтонского замка, своей резиденции.

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Напомним, сборная Англии победила Колумбию в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. В субботу, 7 июля, на подопечных Гарета Саутгейта ждет матч 1/4 финала против Швеции.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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ЧМ 2018 Англия Англия Колумбия - Англия Швеция - Англия
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