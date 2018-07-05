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Швеция – Англия: матч будет судить Бьорн Кюйперс

06:30 7 Читати українською
Швеция – Англия: матч будет судить Бьорн Кюйперс
Бьорн Кюйперс / Фото: ФИФА

Стала известна бригада арбитров на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия.

Швеция и Англия будут бороться за путевку в полуфинал чемпионата мира-2018.

Швеция – Англия прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Главным арбитром матча будет голландец Бьорн Кюйперс, сообщает официальный Twitter ФИФА.

На линиях ему будут ассистировать соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстр. 4-м арбитром будет испанец Антонио Мигель Матеу Лаос.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия состоится в субботу, 7 июля. Начало матча - в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
до матча
2
дн
:
16
час
:
18
мин
Англия
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ЧМ 2018 Бьорн Кюйперс Бйорн Кюйперс Швеция - Англия Швеция Швеция Англия
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