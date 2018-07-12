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ЧМ-2018: перед концертом Beyoncе и Jay-Z на Стад де Франс покажут финал турнира

11 июля 17:00 50 Читати українською
ЧМ-2018: перед концертом Beyoncе и Jay-Z на Стад де Франс покажут финал турнира
Болельщики сборной Франции

Из-за участия Франции в финале чемпионата мира в России изменено время концерта Beyoncе и Jay-Z в Париже.

Организаторы тура мировых звезд Beyoncе и Jay-Z внесли коррективы в программу выступления исполнителей на Стад де Франс, сообщает AFP.

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По информации издания, на больших экранах стадиона в воскресенье, 15 июля, будет показана трансляция финала ЧМ-2018, в котором сыграет сборная Франции. А сразу после трансляции на этом же стадионе состоится концерт Beyoncе и Jay-Z.

Напомним, что сборная Франции завоевала право сыграть в финале ЧМ-2018 в поединке против команды Бельгии. Соперник французов определится сегодня в матче между сборными Хорватии и Англии.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Бельгия
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ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция Франция Франция - Бельгия
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