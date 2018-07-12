ЧМ-2018: перед концертом Beyoncе и Jay-Z на Стад де Франс покажут финал турнира

Из-за участия Франции в финале чемпионата мира в России изменено время концерта Beyoncе и Jay-Z в Париже.
Организаторы тура мировых звезд Beyoncе и Jay-Z внесли коррективы в программу выступления исполнителей на Стад де Франс, сообщает AFP.
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По информации издания, на больших экранах стадиона в воскресенье, 15 июля, будет показана трансляция финала ЧМ-2018, в котором сыграет сборная Франции. А сразу после трансляции на этом же стадионе состоится концерт Beyoncе и Jay-Z.
Напомним, что сборная Франции завоевала право сыграть в финале ЧМ-2018 в поединке против команды Бельгии. Соперник французов определится сегодня в матче между сборными Хорватии и Англии.