ЧМ-2018: определилась первая пара 1/2 финала

Стало известно, кто встретится в первом полуфинале чемпионата мира-2018 в России.

Сегодня состоялись 2 матча 1/4 финала Мундиаля, в которых триумфовали сборные Франции и Бельгии. Подопечные Дидье Дешама без лишних хлопот одолели сборную Уругвая (2:0), а бельгийцы сенсационно отправили домой сборную Бразилии (2:1).

ЧМ-2018: Бельгия победила Бразилию и впервые с 1986 года вышла в полуфинал Мундиаля

Именно французы и бельгийцы определят первого финалиста ЧМ-2018 в очном поединке. Этот матч состоится 10 июля на стадионе Крестовский в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:00.

Вторая пара стадии 1/2 финала определится завтра в двух противостояниях: сборная Швеции попытается победить англичан, а хорваты поспорят за место в четверке со сборной России.

Пары 1/2 финала чемпионата мира-2018:

Франция – Бельгия (10 июля, 21:00)

Швеция/Англия – Россия/Хорватия (11 июля, 21:00)