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ЧС-2018: визначилася перша пара 1/2 фіналу

6 липня 23:03 797 Читать на русском
ЧС-2018: визначилася перша пара 1/2 фіналу
Збірна Бельгії / офіційний сайт ФІФА

Стало відомо, хто зустрінеться в першому півфіналі чемпіонату світу-2018 в Росії.

Сьогодні відбулися 2 матчі 1/4 фіналу Мундіалю, в яких тріумфували збірні Франції та Бельгії. Підопічні Дідьє Дешама без зайвих клопотів здолали збірну Уругваю (2:0), а бельгійці сенсаційно відправили додому збірну Бразилії (2:1).

ЧС-2018: Бельгія перемогла Бразилію та вперше з 1986 року вийшла до півфіналу Мундіалю

Саме французи та бельгійці визначать першого фіналіста ЧС-2018 в очному поєдинку. Цей матч відбудеться 10 липня на стадіоні Крестовський у Санкт-Петербурзі. Початок зустрічі о 21:00.

Друга пара стадії 1/2 фіналу визначиться завтра в двох протистояннях: збірна Швеції спробує перемогти англійців, а хорвати посперечаються за місце в четвірці зі збірною Росії.

Пари 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018:

Франція – Бельгія (10 липня, 21:00)

Швеція/Англія – Росія/Хорватія (11 липня, 21:00)

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
до матчу
3
дн
:
20
год
:
47
хв
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Франція Франція Головне Франція - Бельгія Чемпіонат світу-2018
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