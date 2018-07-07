ЧС-2018: визначилася перша пара 1/2 фіналу

Стало відомо, хто зустрінеться в першому півфіналі чемпіонату світу-2018 в Росії.

Сьогодні відбулися 2 матчі 1/4 фіналу Мундіалю, в яких тріумфували збірні Франції та Бельгії. Підопічні Дідьє Дешама без зайвих клопотів здолали збірну Уругваю (2:0), а бельгійці сенсаційно відправили додому збірну Бразилії (2:1).

ЧС-2018: Бельгія перемогла Бразилію та вперше з 1986 року вийшла до півфіналу Мундіалю

Саме французи та бельгійці визначать першого фіналіста ЧС-2018 в очному поєдинку. Цей матч відбудеться 10 липня на стадіоні Крестовський у Санкт-Петербурзі. Початок зустрічі о 21:00.

Друга пара стадії 1/2 фіналу визначиться завтра в двох протистояннях: збірна Швеції спробує перемогти англійців, а хорвати посперечаються за місце в четвірці зі збірною Росії.

Пари 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018:

Франція – Бельгія (10 липня, 21:00)

Швеція/Англія – Росія/Хорватія (11 липня, 21:00)