ЧМ-2018: немецкие болельщики массово сдают билеты на матчи плей-офф

Фанаты сборной Германии раньше запланированного покидают чемпионат мира-2018 и сдают билеты на игры плей-офф.

Болельщики Бундестима после вылета национальной команды с ЧМ-2018 массово покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира, сообщает ТАСС.

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Немецкие фанаты, которые верили в успех сборной, покупали билеты на поздние стадии матчей на вылет, а теперь вынуждены возвращать их. В ФИФА отметили, что всего болельщики из Германии приобрели около 70 тысяч пропусков на поединки чемпионата мира-2018. О том, что немцы сдают свои билеты, например, свидетельствует то, что сейчас можно приобрести билеты первой категории (самые дорогие) на матч Швеция – Швейцария в Санкт-Петербурге.

Напомним, что именно шведы выиграли группу F, в которой сборная Германии была безусловным фаворитом, но заняла последнее место.