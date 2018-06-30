toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: немецкие болельщики массово сдают билеты на матчи плей-офф

10:36 32 Читати українською
ЧМ-2018: немецкие болельщики массово сдают билеты на матчи плей-офф
Немецкие фанаты / AP

Фанаты сборной Германии раньше запланированного покидают чемпионат мира-2018 и сдают билеты на игры плей-офф.

Болельщики Бундестима после вылета национальной команды с ЧМ-2018 массово покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира, сообщает ТАСС.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Немецкие фанаты, которые верили в успех сборной, покупали билеты на поздние стадии матчей на вылет, а теперь вынуждены возвращать их. В ФИФА отметили, что всего болельщики из Германии приобрели около 70 тысяч пропусков на поединки чемпионата мира-2018. О том, что немцы сдают свои билеты, например, свидетельствует то, что сейчас можно приобрести билеты первой категории (самые дорогие) на матч Швеция – Швейцария в Санкт-Петербурге.

Напомним, что именно шведы выиграли группу F, в которой сборная Германии была безусловным фаворитом, но заняла последнее место.

Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Германия Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Франция – Аргентина: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 08:00221 Франция – Аргентина: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018
6
час
:
1
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук