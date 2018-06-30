ЧС-2018: німецькі вболівальники масово здають квитки на матчі плей-офф

Фанати збірної Німеччини раніше запланованого залишають чемпіонат світу-2018 і здають квитки на ігри раунду плей-офф.

Вболівальники Бундестіму після вильоту національної команди із ЧС-2018 масово покидають Росію і здають квитки на матчі плей-офф турніру, повідомляє ТАСС.

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Німецькі фанати, які вірили в успіх збірної, купляли квитки на пізні стадії матчів на виліт, а тепер змушені повертати їх. У ФІФА відзначили, що всього вболівальники з Німеччини придбали близько 70 тисяч перепусток на поєдинки чемпіонату світу-2018. Про те, що німці здають свої квитки, наприклад, свідчить те, що зараз можна придбати квитки першої категорії (найдорожчі) на матч Швеція – Швейцарія у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що саме шведи виграли групу F, у якій збірна Німеччини була безумовним фаворитом, але зайняла останнє місце.