ЧМ-2018 на Интере в Украине посмотрело 19 млн человек

Трансляции всех матчей чемпионата мира 2018 года, включая церемонии открытия и закрытия турнира, на телеканале Интер посмотрели 19 млн человек в Украине.

Как сообщили Футбол 24 в пресс-службе телеканала, наиболее рейтинговым поединком этого мундиаля стал финальный матч между Францией и Хорватией. Его посмотрели на Интере 6,7 млн людей в Украине.

"Я скорее пойду закрывать Интер, чем там работать", – Босянок категорически отказался комментировать ЧМ-2018

Доля решающего матча ЧМ-2018 среди зрителей 18+ в Украине в период его проведения составила 31,6% от общей телеаудитории страны, в городах с населением более 50 тыс. – 36,6%. По аудитории 18-54 лет в крупных городах доля финала была 35,4%.

Вторым по рейтингу популярности стал полуфинальный матч между Хорватией и Англией, третьим – второй полуфинал Франция – Бельгия. Четвертьфинал Россия – Хорватия стал четвертым по количеству аудитории, а Бразилия – Бельгия – пятым.

Кроме того, по информации Интера, за ходом ЧМ-2018 во всем мире следили более 3 млрд зрителей.