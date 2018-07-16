ЧС-2018 на Інтері в Україні подивилося 19 млн осіб

Трансляції всіх матчів чемпіонату світу 2018 року, включаючи церемонії відкриття і закриття турніру, на телеканалі Інтер подивилися 19 млн осіб в Україні.

Як повідомили Футбол 24 у прес-службі телеканалу, найбільш рейтинговим поєдинком цього мундіалю став фінальний матч між Францією та Хорватією. Його переглянули на Інтері 6,7 млн людей в Україні.

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Частка вирішального матчу ЧС-2018 серед глядачів 18+ ​​в Україні в період його проведення склала 31,6% від загальної телеаудиторії країни, в містах з населенням понад 50 тис. – 36,6%. За аудиторією 18-54 років у великих містах частка фіналу була 35,4%.

Другим за рейтингом популярності став півфінальний матч між Хорватією та Англією, третім – другий півфінал Франція – Бельгія. Чвертьфінал Росія-Хорватія став четвертим за кількістю аудиторії, а Бразилія – Бельгія – п'ятим.

Крім того, за інформацією Інтера, за ходом ЧС-2018 у всьому світі стежило понад 3 млрд глядачів.