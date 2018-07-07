ЧМ-2018: Мартинес стал лишь 4 испанским тренером, который добрался до полуфинала Мундиаля

Роберто Мартинес вывел сборную Бельгии в 1/2 финала чемпионата мира-2018 и стал лишь 4 испанским наставником, которому удавалось дойти до этой стадии на Мундиале.

Сборная Бельгии выбила Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2018. Таким образом, Роберто Мартинес стал четвертым испанским наставником, который вышел в полуфинал на мировом первенстве.

До этого это удавалось Гильермо Эйсагирре и Бенито Диасу еще в далеком 1950 году. Через 60 лет это сделал Висенте дель Боске, который в итоге выиграл Мундиаль в ЮАР, обыграв в финале Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты на последних минутах второго экстратайма.

Бельгия в 1/2 финала встретится с географическим соседом Францией.