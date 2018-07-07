ЧС-2018: Мартінес став лише 4 іспанським тренером, який дістався півфіналу Мундіалю

Роберто Мартінес вивів збірну Бельгії в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 і став лише 4 іспанським наставником, якому вдавалось дійти до цієї стадії на Мундіалях.

Збірна Бельгії вибила Бразилію в чвертьфіналі ЧС-2018. Таким чином, Роберто Мартінес став четвертим іспанським наставником, який вийшов у півфінал на світовій першості.

До цього це вдавалось Гільєрмо Ейсагірре та Беніто Діасу ще в далекому 1950 році. Через 60 років це зробив Вісенте дель Боске, який у підсумку виграв Мундіаль у ПАР, перегравши в фіналі Нідерланди завдяки голу Андреса Іньєсти на останніх хвилинах другого екстратайму.

Бельгія в 1/2 фіналу зустрінеться з географічним сусідом Францією.