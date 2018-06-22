ЧМ-2018: Марадона стал фигурантом очередного инцидента и уже успел принести извинения

Во время матча 1 тура ЧМ-2018 Аргентина – Исландия легендарный Диего Марадона вляпался в мини-скандал.

В матче 1 тура чемпионата мира-2018 в рамках группы D Аргентина не сумела победить команду Исландии – матч завершился со счетом 1:1, а лидер аргентинцев Лионель Месси не сумел реализовать пенальти.

Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Легендарный Диего Марадона, который присутствовал на трибунах московского стадиона, настолько расстроился этим фактом, что закурил сигару прямо на трибунах. Все бы ничего, однако подобное строго запрещено правилами FIFA.

К чести Марадоны, он уже успел принести извинения на своей странице в Facebook. По словам аргентинца, это был тяжелый день и он не знал о запрете курения на стадионах. Марадона извинился перед болельщиками и организаторами турнира.

К слову, это уже не первый инцидент с участием Марадоны на Мундиале. На матче открытия охрана перед стадионом не узнала аргентинца и не пропускала его на арену.

Напомним, недавно Марадона стал главой правления Динамо Брест, цвета которого защищает Артем Милевский.