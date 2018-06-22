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Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

16 июня 18:00 12221 Читати українською
Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Аргентины в матче 1-го тура группы D не сумела переиграть сборную Исландии. Смотрите видео голов и обзор матча Аргентина – Исландия.

Сборная Аргентины в премьерном для себя поединке на чемпионате мира-2018 не сумела переиграть дебютанта Мундиаля – сборную Исландии. На гол аргентинца Агуэро островитяне ответили забитым мячом Финнбогасона.

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На 19-й минуте матча форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро удачно воспользовался передачей Маркоса Рохо и открыл счет в поединке с исландцами.

С ответом подопечные Хадльгримссона не замедлили. Уже на 23-й минуте Финнбогасон после несогласованных действий обороны "альбиселесте" и кипера Кабальеро сумел сравнять счет.

*Видео удалено по просьбе правообладателя.

ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
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