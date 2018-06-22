ЧС-2018: Марадона став фігурантом чергового інциденту та вже встиг принести вибачення

Під час матчу 1 туру ЧС-2018 Аргентина – Ісландія легендарний Дієго Марадона вляпався у міні-скандал.

В матчі 1 туру чемпіонату світу-2018 у рамках групи D Аргентина не зуміла перемогти команду Ісландії – матч завершився з рахунком 1:1, а лідер аргентинців Ліонель Мессі не зумів реалізувати пенальті.

Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Легендарний Дієго Марадона, який був присутній на трибунах московського стадіону, настільки засмутився цим фактом, що закурив сигару просто на трибунах. Все б нічого, проте подібне суворо заборонено правилами FIFA.

До честі Марадони, він вже встиг принести вибачення на своїй сторінці у Facebook. За словами аргентинця, це був важкий день і він не знав про заборону паління на стадіонах. Марадона вибачився перед вболівальниками та організаторами турніру.

До слова, це вже не перший інцидент за участю Марадони на Мундіалі. На матчі-відкритті охорона перед стадіоном не впізнала аргентинця та не пропускала його на арену.

Нагадаємо, нещодавно Марадона став головою правління Динамо Брест, кольори якого захищає Артем Мілевський.