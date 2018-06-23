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ЧМ-2018: Марадона собрался объяснить игрокам, что такое футболка сборной Аргентины

15:01 114 Читати українською
ЧМ-2018: Марадона собрался объяснить игрокам, что такое футболка сборной Аргентины
Диего Марадона / Reuters

Легендарный аргентинец Диего Марадона требует предоставить ему доступ к тренировочной базе сборной, чтобы пообщаться с игроками "альбиселесте" и поднять их боевой дух на чемпионате мира-2018.

"Когда я играл в футболке сборной Аргентины, то отдавался игре полностью. Легенды команды вроде Симеоне, Редондо, Каниджт, Луке или Гальего делали аналогично.

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Хочу получить возможность пообщаться лично с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды", – приводит слова Марадоны английское издание Mirror.

Напомним, что сборная Аргентины пока неудачно выступает на ЧМ-2018. Подопечные Хорхе Сампаоли сыграли вничью с исландцами (1:1), а также крупно уступили сборной Хорватии (0:3).

Ранее жестко раскритиковал игру сборной Аргентины и ее лидера наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне в разговоре со своим помощником Германом Бургосом. Решающий для "альбиселесте" матч группового этапа Мундиаля Нигерия – Аргентина состоится 26 июня.

ЧМ-2018 3 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
до матча
3
дн
:
4
час
:
57
мин
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Диего Марадона Диего Марадона Нигерия - Аргентина Аргентина Аргентина
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