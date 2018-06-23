Симеоне жестко раскритиковал игру сборной Аргентины и ее лидера – Лионеля Месси

Аудиозапись со словами наставника Атлетико Диего Симеоне в приложении WhatsApp, которая была адресована его помощнику Херману Бургосу, попала в интернет. Аргентинец раскритиковал игру своей национальной команды в матче с Хорватией.

"То, что происходит сейчас, происходило со сборной последние четыре года: анархия, никакого управления со стороны Ассоциации футбола Аргентины или других ответственных лиц. Но это Аргентина, и я надеюсь, что я не ошибаюсь, и сборная выйдет в плей-офф.

Месси – бесхарактерный: как лучший игрок мира (временно) превратился в посредственность

Что касается вратаря?. Херман (обращается к помощнику Бургосу. – прим. – Футбол 24), он уже делал это против Испании, Италии. Тогда мяч прошел рядом со штангой. Я говорил, что мне жаль, что он не пропустил тогда, потому что они бы поняли, что, если ты облажался на чемпионате мира, это будет гол.

Мы всегда говорим, что футболисты важные в этой игре, и это так. Но их роль – 60%, не 90%. Потому что когда ошибаемся мы, тренеры, это хуже, чем когда это делают игроки. Тренеры играют большую роль в футболе.

Очень полезно увидеть, что Месси хороший игрок, но он хорош, потому что у него невероятные партнеры. Я задаю тебе вопрос: если бы тебе пришлось выбирать, кого взять в обычную команду – Месси или Роналду – кого бы ты выбрал?", – цитирует Симеоне 101greatgoals.com.