ЧС-2018: Марадона зібрався пояснити гравцям, що таке футболка збірної Аргентини

Легендарний аргентинець Дієго Марадона вимагає надати йому доступ до тренувальної бази національної збірної, щоб поспілкуватися з гравцями "альбіселесте" та підняти їх бойовий дух на чемпіонаті світу-2018.

"Коли я грав у футболці збірної Аргентини, то віддавався грі повністю. Легенди команди на кшталт Сімеоне, Редондо, Каніджі, Луке чи Гальєго робили аналогічно.

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Хочу отримати можливість поспілкуватися особисто з гравцями та пояснити їм, що означає носити форму національної команди", – наводить слова Марадони англійське видання Mirror.

Нагадаємо, що збірна Аргентини поки невдало виступає на ЧС-2018. Підопічні Хорхе Сампаолі зіграли внічию з ісландцями (1:1), а також розгромно програли збірній Хорватії (0:3).

Раніше жорстко розкритикував гру збірної Аргентини та її лідера керманич мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне в розмові зі своїм помічником Херманом Бургосом. Вирішальний для "альбіселесте" матч групового етапу Мундіалю Нігерія – Аргентина відбудеться 26 червня.