ЧМ-2018: Манданда стал самым возрастным дебютантом сборной Франции на чемпионатах мира

Голкипер сборной Франции Стив Манданда дебютировал на ЧМ-2018 в матче против Дании и установил своеобразный рекорд.

Вратарь Марселя Стив Манданда стал самым возрастным дебютантом чемпионатов мира в истории сборной Франции, сообщает Opta.

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Дании Манданда вышел в стартовом составе. На этот момент Стиву исполнилось 33 года и 3 месяца.

Дания – Франция – 0: 0 – видеообзор матча

Манданда выступает за сборную Франции с мая 2008 года и всего сыграл за "галльских петухов" 27 матчей, в которых пропустил 21 мяч и 5 поединков отстоял на ноль.

Напомним, сборная Франции уже гарантировала себе путевку в плей-офф ЧМ-2018.