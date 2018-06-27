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ЧМ-2018: Манданда стал самым возрастным дебютантом сборной Франции на чемпионатах мира

00:10 25 Читати українською
ЧМ-2018: Манданда стал самым возрастным дебютантом сборной Франции на чемпионатах мира
Стив Манданда / Фото из соцсетей

Голкипер сборной Франции Стив Манданда дебютировал на ЧМ-2018 в матче против Дании и установил своеобразный рекорд.

Вратарь Марселя Стив Манданда стал самым возрастным дебютантом чемпионатов мира в истории сборной Франции, сообщает Opta.

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Дании Манданда вышел в стартовом составе. На этот момент Стиву исполнилось 33 года и 3 месяца.

Дания – Франция – 0: 0 – видеообзор матча

Манданда выступает за сборную Франции с мая 2008 года и всего сыграл за "галльских петухов" 27 матчей, в которых пропустил 21 мяч и 5 поединков отстоял на ноль.

Напомним, сборная Франции уже гарантировала себе путевку в плей-офф ЧМ-2018.

ЧМ 20183 тур

Дания - Франция: Вторник 26 июня 2018

Дания
Матч окончен
0 : 0
Франция
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Франция Франция Дания - Франция Стив Манданда Стив Манданда
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