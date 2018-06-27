ЧС-2018: Манданда став найстаршим дебютантом збірної Франції на чемпіонатах світу

Голкіпер збірної Франції Стів Манданда дебютував на ЧС-2018 у матчі проти Данії та встановив своєрідний рекорд.

Воротар Марселя Стів Манданда став найстаршим дебютантом чемпіонатів світу в історії збірної Франції, повідомляє Opta.

У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018 проти збірної Данії Манданда вийшов у стартовому складі. На цей момент Стіву виповнилося 33 роки і 3 місяці.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

Манданда виступає за збірну Франції з травня 2008 року і всього зіграв за "гальських півнів" 27 матчів, в яких пропустив 21 м'яч і 5 поєдинків відстояв на нуль.

Нагадаємо, збірна Франції вже гарантувала собі путівку в плей-офф ЧС-2018.