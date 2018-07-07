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ЧМ-2018: Макрон посетит матч Франция – Бельгия несмотря на бойкот

14:36 39 Читати українською
ЧМ-2018: Макрон посетит матч Франция – Бельгия несмотря на бойкот
Эммануель Макрон / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Санкт-Петербург на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия.

В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит матч полуфинала ЧМ-2018 между Францией и Бельгией, который пройдет 10 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Франция присоединилась к бойкоту Мундиаля в России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Перед Макрона в Санкт-Петербург прилетали представители шведских властей на матч 1/8 финала против Швейцарии, который скандинавы выиграли со счетом 1:0.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует решение Макрона посетить матч чемпионата мира, сообщает РИА.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
3
дн
:
5
час
:
6
мин
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Франция - Бельгия Франция Франция Эммануэль Макрон
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