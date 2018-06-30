ЧМ-2018: представители власти Швеции прервали бойкот и посетят матч плей-офф

Представители шведской власти посетят матч Швеция – Швейцария после выхода скандинавов в плей-офф чемпионата мира-2018.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вильстрем сообщила, что представители власти посетят поединок 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Швейцарии из-за выхода скандинавов в плей-офф, передает Aftonbladet.se.

Швеция – Швейцария: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Чиновница подчеркнула, что бойкот касался только церемонии открытия Мундиаля в России.

"Мы абсолютно последовательны в своих решениях. Говорили, что бойкот будет касаться только матча-открытия в знак солидарности с Великобританией из-за дела с отравлением Скрипаля. Бойкотировали его вместе с другими странами, однако после этого каждая страна решала для себя отдельно, как ей поступать.

В этой ситуации мы решили, что будет важнее поддержать нашу команду. Приняли это решение после консультации с Данией", – сказала Вильстрем.