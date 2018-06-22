toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: китайская болельщица обратилась в полицию после группового секса с аргентинцами в Москве

20 июня 09:44 1212 Читати українською
ЧМ-2018: китайская болельщица обратилась в полицию после группового секса с аргентинцами в Москве
Аргентинские фанаты в Москве

Очень не рядовой случай произошел в Москве, куда на чемпионат мира 2018 приехали китайские и аргентинские фанаты.

Китайская туристка Ван Нин, которая приехала в Россию поддержать сборную Австралии, написала заявление в полицию из-за группового секса с гражданами Аргентины. Об этом пишет Eurosport.

ЧМ-2018: в Москве голый подросток выпал из окна на аргентинских фанатов – есть жертвы

Ван Нин познакомилась с аргентинцами на улицах Москвы, после чего отправилась с мужчинами в гостиницу, где и они занялись сексом. Китайская болельщица не была против таких временных отношений, однако заметила, что один из аргентинцев снимал интим на камеру смартфона.

Сейчас Ван Нин просит у полиции найти аргентинца и проверить его смартфон, чтобы удалить видео в случае его обнаружения.

Самое жаркое видео ЧМ-2018: поцелуй болельщиц сборных Мексики и России

Теги
ЧМ 2018 Аргентина Аргентина футбольные фанаты Австралия Австралия Китай Китай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
29
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук