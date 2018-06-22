ЧМ-2018: китайская болельщица обратилась в полицию после группового секса с аргентинцами в Москве

Очень не рядовой случай произошел в Москве, куда на чемпионат мира 2018 приехали китайские и аргентинские фанаты.

Китайская туристка Ван Нин, которая приехала в Россию поддержать сборную Австралии, написала заявление в полицию из-за группового секса с гражданами Аргентины. Об этом пишет Eurosport.

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Ван Нин познакомилась с аргентинцами на улицах Москвы, после чего отправилась с мужчинами в гостиницу, где и они занялись сексом. Китайская болельщица не была против таких временных отношений, однако заметила, что один из аргентинцев снимал интим на камеру смартфона.

Сейчас Ван Нин просит у полиции найти аргентинца и проверить его смартфон, чтобы удалить видео в случае его обнаружения.

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