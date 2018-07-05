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ЧМ-2018: Эрикссон оценил шансы Швеции и Англии на выход в полуфинал

16:10 6 Читати українською
ЧМ-2018: Эрикссон оценил шансы Швеции и Англии на выход в полуфинал
Свен-Йоран Эрикссон / Getty Images

Бывший наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия.

"Было великолепно увидеть победу Англии по пенальти, они были очень сильны психологически. Если англичане думают, что их ждёт лёгкий матч в субботу, они сильно ошибаются. Думаю, эта встреча будет очень трудной. Она будет непростой и для Швеции, но забить им будет чрезвычайно тяжело.

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У Англии есть игроки, которые способны в одиночку сделать что-то особенное – например Гарри Кейн или Рахим Стерлинг. Но когда я говорю вам, что обыграть Швецию будет трудно, это правда. Италия пыталась сделать это в стыковых матчах на протяжении 180 минут, и у них не получилось забить. Германия забила только со штрафного в самом конце. Я жду этой игры – шансы команд практически 50 на 50.

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Если у шведов кто-то дисквалифицирован, его место занимает другой, и разница даже незаметна. У Швеции нет Кейна, Стерлинга или Неймара. Это команда. Они добиваются своего вместе и упорно трудятся.

Несколько недель назад я сказал, что Англия может дойти очень далеко. Молодые игроки, голодные игроки. Они справились очень хорошо, были лучшей командой и заслужили находиться там, где они есть", – цитирует Эрикссона goal.com.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
до матча
2
дн
:
0
час
:
57
мин
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Швеция Швеция Швеция - Англия Свен-Ёран Эрикссон Свен-Ёран Эрикссон
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