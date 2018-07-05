ЧС-2018: Еріксон оцінив шанси Швеції та Англії на вихід у півфінал

Колишній наставник збірної Англії Свен-Йоран Еріксон поділився власними очікуваннями від матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Швеція – Англія.

"Було чудово побачити перемогу Англії по пенальті, вони були дуже сильні психологічно. Якщо англійці думають, що їх чекає легкий матч в суботу, вони сильно помиляються. Думаю, ця зустріч буде дуже важкою. Вона буде непростою і для Швеції, але забити їм буде надзвичайно важко.

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У Англії є гравці, які здатні поодинці зробити щось особливе – наприклад Харрі Кейн або Рахім Стерлінг. Але коли я кажу вам, що обіграти Швецію буде важко, це правда. Італія намагалася зробити це в стикових матчах протягом 180 хвилин, і у них не вийшло забити. Німеччина забила лише зі штрафного в самому кінці. Я чекаю цієї гри – шанси команд практично 50 на 50.

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Якщо у шведів хтось дискваліфікований, його місце займає інший, і різниця навіть непомітна. У Швеції немає Кейна, Стерлінга або Неймара. Це команда. Вони досягають свого разом і наполегливо працюють.

Кілька тижнів тому я сказав, що Англія може дійти дуже далеко. Молоді гравці, голодні гравці. Вони впоралися дуже добре, були кращою командою і заслужили перебувати там, де вони є", – цитує Еріксона goal.com.