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ЧМ-2018: японские болельщики убрали за собой мусор после матча с Сенегалом

24 июня 22:41 107 Читати українською
ЧМ-2018: японские болельщики убрали за собой мусор после матча с Сенегалом
Японские болельщики убирают мусор / ФИФА

После поединка 2 тура ЧМ-2018 Япония – Сенегал болельщики "самураев" убрали за собой мусор Екатеринбург-арене.

Японские фанаты убрали за собой на стадионе Екатеринбург-арена после поединка 2 тура группового этапа чемпионата мира против Сенегала (2:2).

Азиатские болельщики также убирали мусор на стадионе Мордовия арена в Саранске.

Япония после 2 туров имеет 4 очка в группе H.

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
Матч окончен
2 : 2
Сенегал
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ЧМ 2018 Япония - Сенегал Япония Япония
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