ЧМ-2018: японские болельщики убрали за собой мусор после матча с Сенегалом

После поединка 2 тура ЧМ-2018 Япония – Сенегал болельщики "самураев" убрали за собой мусор Екатеринбург-арене.

Японские фанаты убрали за собой на стадионе Екатеринбург-арена после поединка 2 тура группового этапа чемпионата мира против Сенегала (2:2).

Азиатские болельщики также убирали мусор на стадионе Мордовия арена в Саранске.

Япония после 2 туров имеет 4 очка в группе H.