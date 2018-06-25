ЧС-2018: японські вболівальники прибрали за собою сміття після матчу з Сенегалом

Після поєдинку 2 туру ЧС-2018 Японія – Сенегал вболівальники "самураїв" прибрали за собою сміття на Єкатеринбург-арені.

Японські фанати прибрали за собою на стадіоні Єкатеринбург-арена після поєдинку 2 туру групового етапу чемпіонату світу проти Сенегала (2:2).

Азійські вболівальники так само прибирали сміття на стадіоні Мордовія арена в Саранську.

Японія після 2 турів має 4 очки в групі H.