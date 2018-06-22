ЧМ-2018: Игроки сборной Дании арендовали самолет для Кнудсена

Футболисты сборной Дании отличились трогательным поступком для защитника команды Йонаса Кнудсена.

Игроки оплатили аренду частного самолета для защитника команды Йонаса Кнудсена, чтобы он смог улететь домой и увидеть новорожденную дочь. К матчу с австралийцами Кнудсен вернулся в расположение команды, сообщает BBC.

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По информации издания жена футболиста родила девочку на несколько недель раньше срока. Команда уже была на тренировочной базе.

"Мы захотели поступить по-человечески. Надо помнить, что футболисты такие же люди. Я сам отец и представляю, как радостно было Йонасу получить эту весть и как трудно не иметь возможности быть рядом с близкими. Мы сделали все, чтобы он увидел свою дочь", – сказал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.