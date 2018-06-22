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ЧМ-2018: Игроки сборной Дании арендовали самолет для Кнудсена

00:59 244 Читати українською
ЧМ-2018: Игроки сборной Дании арендовали самолет для Кнудсена
Йонас Кнудсен / фото из соцсетей

Футболисты сборной Дании отличились трогательным поступком для защитника команды Йонаса Кнудсена.

Игроки оплатили аренду частного самолета для защитника команды Йонаса Кнудсена, чтобы он смог улететь домой и увидеть новорожденную дочь. К матчу с австралийцами Кнудсен вернулся в расположение команды, сообщает BBC.

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По информации издания жена футболиста родила девочку на несколько недель раньше срока. Команда уже была на тренировочной базе.

"Мы захотели поступить по-человечески. Надо помнить, что футболисты такие же люди. Я сам отец и представляю, как радостно было Йонасу получить эту весть и как трудно не иметь возможности быть рядом с близкими. Мы сделали все, чтобы он увидел свою дочь", – сказал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.

ЧМ-2018 2 тур

Дания - Австралия: Четверг 21 июня 2018

Дания
Матч окончен
1 : 1
Австралия
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Теги
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