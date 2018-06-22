ЧС-2018: Гравці збірної Данії орендували літак для Кнудсена

Футболісти збірної Данії відзначились зворушливим вчинком для захисника команди Йонаса Кнудсена.

Гравці оплатили оренду приватного літака для захисника команди Йонаса Кнудсена, щоб він зміг полетіти додому і побачити новонароджену дочку. До матчу з австралійцями Кнудсен повернувся в розташування команди, повідомляє BBC.

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За інформацією видання дружина футболіста народила дівчинку на кілька тижнів раніше терміну. Команда вже була на тренувальній базі.

"Ми захотіли вчинити по-людськи. Треба пам'ятати, що футболісти такі ж люди. Я сам батько і уявляю, як радісно було Йонасу отримати цю звістку і як важко не мати можливості бути поруч з близькими. Ми зробили все, щоб він побачив свою дочку", – сказав воротар збірної Данії Каспер Шмайхель.