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ЧС-2018: Гравці збірної Данії орендували літак для Кнудсена

00:18 1630 Читать на русском
ЧС-2018: Гравці збірної Данії орендували літак для Кнудсена
Йонас Кнудсен / фото з соцмереж

Футболісти збірної Данії відзначились зворушливим вчинком для захисника команди Йонаса Кнудсена.

Гравці оплатили оренду приватного літака для захисника команди Йонаса Кнудсена, щоб він зміг полетіти додому і побачити новонароджену дочку. До матчу з австралійцями Кнудсен повернувся в розташування команди, повідомляє BBC.

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За інформацією видання дружина футболіста народила дівчинку на кілька тижнів раніше терміну. Команда вже була на тренувальній базі.

"Ми захотіли вчинити по-людськи. Треба пам'ятати, що футболісти такі ж люди. Я сам батько і уявляю, як радісно було Йонасу отримати цю звістку і як важко не мати можливості бути поруч з близькими. Ми зробили все, щоб він побачив свою дочку", – сказав воротар збірної Данії Каспер Шмайхель.

ЧС-2018 2 тур

Данія - Австралія: Четвер 21 червня 2018

Данія
Матч завершено
1 : 1
Австралія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель Йонас Кнудсен Йонас Кнудсен Данія Данія Данія - Австралія
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