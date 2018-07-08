ЧС-2018: Хорватія – друга команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонаті світу

Збірна Хорватії здолала Росію у серії пенальті в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. Балканці стали лише другою командою в історії Кубка світу, яка змогла виграти дві поспіль серії 11-метрових на одному Мундіалі.

Хорватія стала останнім півфіналістом ЧС-2018. У 1/4 фіналу підопічні Златко Даліча перемогли Росію в серії 11-метрових ударів.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Хорватія стала лише другою командою в історію чемпіонатів світу, яка змогла виграти дві поспіль серії пенальті у плей-офф одного Мундіалю, інформує Opta.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу хорвати також в серії післяматчевих 11-метрових ударів перемогли Данію.

У 1990 році таке ж досягнення підкорилось Аргентині, яка здолала Югославію та Італію в 1/4 та 1/2 фіналу відповідно.

До слова, у півфіналі Хорватія зіграє проти Англії.

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