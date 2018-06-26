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ЧМ-2018: ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера за жест флага Албании

25 июня 22:01 125 Читати українською
ЧМ-2018: ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера за жест флага Албании
Джердан Шакири / Getty Images

ФИФА приняла решение оштрафовать игроков сборной Швейцарии Гранита Джаку, Джердана Шакири и Штефана Лихтштайнера за жест албанского орла в матче против Сербии (2:1).

ФИФА решила не дисквалифицировать игроков сборной Швейцарии за жест орла Албании в матче 2 тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии, сообщает Sky Sports.

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Полузащитники Гранит Джака и Джердан Шакири являются коренными албанцами, имея родных в Косово. Празднуя гол в ворота сербов, они показали орла.

Лихтштайнер также продемонстрировал этот жест.

Джаку и Шакири оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков, Лихтштайнера – на 5.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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ЧМ 2018 Сербия Сербия Швейцария Швейцария Сербия - Швейцария Штефан Лихтштайнер Штефан Лихтштайнер Джердан Шакири Джердан Шакири Гранит Джака Гранит Джака
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