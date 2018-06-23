toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Джака отрицает политический подтекст своего празднования в матче против Сербии

11:47 146 Читати українською
ЧМ-2018: Джака отрицает политический подтекст своего празднования в матче против Сербии
Гранит Джака / Getty Images

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака после гола в ворота сербов изобразил руками силуэт орла – символа Албании, но отрицает, что адресатом послания была Сербия.

"Для меня это особенный поединок. Эта победа – для всех моих друзей и родственников, которые всегда поддерживали меня. Мое празднование – это не сигнал сопернику.

ЧМ-2018 Сербия – Швейцария: порядок бьет класс, свободные зоны для швейцарцев и вероятный вылет сербов

Этот жест – для людей, которые всегда со мной, кто никогда меня не подводил. Для моей родины, где родились мои родители. Это чистые эмоции", – цитирует Джаку Sports.ru.

Отметим, что родители Джаки являются косовскими албанцами, а старший брат хавбека лондонского Арсенала – Таулант – играет за сборную Албании.

Сербия не признала провозглашенной в 2008 году независимости Косово и считает его своим регионом. Сейчас самостоятельность страны признали 111 государств мира.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Сербия - Швейцария Сербия Сербия Швейцария Швейцария Гранит Джака Гранит Джака
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Южная Корея
18:00
Мексика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук