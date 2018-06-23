ЧМ-2018: Джака отрицает политический подтекст своего празднования в матче против Сербии

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака после гола в ворота сербов изобразил руками силуэт орла – символа Албании, но отрицает, что адресатом послания была Сербия.

"Для меня это особенный поединок. Эта победа – для всех моих друзей и родственников, которые всегда поддерживали меня. Мое празднование – это не сигнал сопернику.

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Этот жест – для людей, которые всегда со мной, кто никогда меня не подводил. Для моей родины, где родились мои родители. Это чистые эмоции", – цитирует Джаку Sports.ru.

Отметим, что родители Джаки являются косовскими албанцами, а старший брат хавбека лондонского Арсенала – Таулант – играет за сборную Албании.

Сербия не признала провозглашенной в 2008 году независимости Косово и считает его своим регионом. Сейчас самостоятельность страны признали 111 государств мира.