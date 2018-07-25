ЧМ-2018: ФИФА назвала символическую сборную турнира по версии болельщиков

ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по итогам голосования среди болельщиков. Больше всего голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.
Пользователи официального сайта FIFA считают Модрича лучшим игроком ЧМ-2018. 49% болельщиков включило хорватского плеймейкера в состав символической сборной турнира.
45,6% болельщиков выбрали полузащитника бразильской сборной Филиппе Коутинью, а 41,1% болельщиков предпочли француза Килиана Мбаппе.
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Символический сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков: вратарь Тибо Куртуа (Бельгия), защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), полузащитники: Филиппе Коутинью (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).
Победителем чемпионата мира-2018 стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре