toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДЕСНА - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

ЧМ-2018: ФИФА назвала символическую сборную турнира по версии болельщиков

12:53 56 Читати українською
ЧМ-2018: ФИФА назвала символическую сборную турнира по версии болельщиков

ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по итогам голосования среди болельщиков. Больше всего голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Пользователи официального сайта FIFA считают Модрича лучшим игроком ЧМ-2018. 49% болельщиков включило хорватского плеймейкера в состав символической сборной турнира.

45,6% болельщиков выбрали полузащитника бразильской сборной Филиппе Коутинью, а 41,1% болельщиков предпочли француза Килиана Мбаппе.

ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года с большой сенсацией

Символический сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков: вратарь Тибо Куртуа (Бельгия), защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), полузащитники: Филиппе Коутинью (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Победителем чемпионата мира-2018 стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре

Теги
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Харри Кейн Харри Кейн ФИФА ЧМ 2018 Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Тиагу Силва Тиагу Силва Криштиану Роналду Криштиану Роналду Марсело Марсело Диего Годин Диего Годин Тибо Куртуа Тибо Куртуа Рафаэль Варан Рафаэль Варан Лука Модрич Лука Модрич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Малком официально стал игроком Барселоны
    Іспанія — 24 июль736 Малком официально стал игроком Барселоны
5
час
:
47
мин
Десна
19:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук