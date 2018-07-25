ЧС-2018: ФІФА назвала символічну збірну турніру за версією вболівальників

ФІФА опублікувала символічну збірну ЧС-2018 за підсумками голосування серед уболівальників. Найбільше голосів набрав півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч.
Користувачі офіційного сайту FIFA вважають Модріча найкращим гравцем ЧС-2018. 49% уболівальників включило хорватського плеймейкера до складу символічної збірної турніру.
45,6% фанатів обрали півзахисника бразильської збірної Філіппе Коутінью, а 41,1% уболівальників віддали перевагу французу Кіліану Мбаппе.
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Символічний збірна ЧС-2018 за версією вболівальників: воротар Тібо Куртуа (Бельгія), захисники: Дієго Годін (Уругвай), Марсело (Бразилія), Тьяго Сілва (Бразилія), Рафаель Варан (Франція), півзахисники: Філіппе Коутінью (Бразилія), Кевін Де Брюйне (Бельгія ), Лука Модріч (Хорватія), нападники: Харрі Кейн (Англія), Кіліан Мбаппе (Франція), Кріштіану Роналду (Португалія).
Переможцем чемпіонату світу-2018 стала збірна Франції, яка перемогла у фіналі команду Хорватії з рахунком 4:2.
ЧС-2022 пройде у листопаді-грудні