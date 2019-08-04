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Чижевский поделился ожиданиями от матча с Шахтером

10:25 42 Читати українською
Чижевский поделился ожиданиями от матча с Шахтером
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал предстоящий поединок против Шахтера.

 

"Матч покажет, что мы завтра противопоставим Шахтеру. Это наши личные задумки. Команду не нужно настраивать на такие встречи. Шахтер – чемпион Украины. В плане самоотдачи уверен в футболистах, она будет на 200%.

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Завтра на установке будем разбираться с тактической установкой, кто как должен действовать", – сказал Чижевский Футбол NEWS.

Матч Шахтер – Карпаты состоится сегодня, 4 августа, в 19:30 по киевскому времени.

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