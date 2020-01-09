Чичарито может стать заменой Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси

Лос-Анджелес Гэлакси надеется найти нового звездного нападающего после ухода Златана Ибрагимовича.

Клуб МЛС планирует подписать форварда Севильи Хавьера Чичарито, информирует ESPN.

Экс-защитник Ливерпуля Инсуа стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси

Калифорнийцы начнут переговоры с 31-летним форвардом и его клубом в ближайшее время. Именно мексиканец должен стать заменой Златана Ибрагимовича, который зимой покинул Лос-Анджелес Гэлакси и присоединился в Милану. Чичарито стал игроком Севильи летом 2019 года, перейдя из Вест Хэма за 10 млн евро.

Добавим, что бывший игрок МЮ, Реала и Байера провел за андалусийцев 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами.

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