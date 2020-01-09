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Чічаріто може стати заміною Ібрагімовіча в Лос-Анджелес Гелаксі

21:26 122 Читать на русском
Чічаріто може стати заміною Ібрагімовіча в Лос-Анджелес Гелаксі
Хав'єр Чічаріто / Getty Images

Лос-Анджелес Гелаксі сподівається знайти нового зіркового нападника після відходу Златана Ібрагімовіча.

Клуб МЛС планує підписати форварда Севільї Хав'єра Чічаріто, інформує ESPN.

Екс-оборонець Ліверпуля Інсуа став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі

Каліфорнійці розпочнуть переговори з 31-річним форвардом та його клубом найближчим часом. Саме мексиканець повинен стати заміною Златану Ібрагімовічу, який взимку покинув Лос-Анджелес Гелаксі і приєднався до Мілана. Чічаріто став гравцем Севільї влітку 2019 року, перейшовши з Вест Хема за 10 млн євро.

Додамо, що колишній гравець МЮ, Реала та Байєра провів за андалусійців 16 матчів, у яких відзначився чотирма голами.

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